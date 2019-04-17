Bülent Arınç'tan seçim değerlendirmesi: CHP müspet sonuçlar alıyor

Çorum’da bulunan Hitit Üniversitesi’nde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Seçimlerden bir gün önce kendisine, “Seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?” diye sorduklarını aktaran Arınç, “Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. ‘Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek’ dedim. ‘Bu ne demek?’ dediler. ‘Arif olan anlar’ dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğrumu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘BENCE BU OLUMLU GELİŞME’

Arınç konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bugün 2019 yılındayız. Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Fırkası. Tek parti döneminin tek partisi 1950 seçimlerini kaybetti 2019 yılındayız, 69 yıldan beri tek başına iktidara gelemiyor. Bir çabanın içerisinde görüyorum onları. Bu çabanın içerisinde de müspet sonuçlar alıyorlar. Demek ki bir ihtiyaç var. Eski Cumhuriyet Halk Partisi algısının veya halktaki o zihinlerdeki CHP düşüncesinin revize edilmesi lazım. İşte bunlar bazen Ankara’daki, bazen İstanbul’daki adaylarıyla bir çabayı gösteriyor. Bence bu olumlu gelişme. Çünkü halkın değerlerine sırt çevirmiş bir partinin 69 yıldan beri bir milimetre alamadığını görüyoruz. Uzamıyor. Kısalmıyor. Ancak biz 15 ayda iktidar olduk. Bütün bu dinamikleri göreceğiz.Özellikle ikinci kitabımda AK Parti'yi ortaya çıkaran, ülkeye yaptığı hizmetler, o günlerde yaşadığımız sivil asker gelişmeleri veya Cumhurbaşkanı seçiminin yapılıp yapılmamasındaki etkenler anlatılacak.”