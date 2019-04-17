AKP'nin Çankırı ve Karaman il başkanları istifa etti

AKP Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Celal Kaman, "Görev almaya başladığım ilk gün nasılsa bugün de partime, davama, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatimin, bağlılığımın ve bu dava uğruna yaptığımız fedakarlıkların sorgulanması hakkını hiç kimsede görmüyorum." ifadelerini kullandı.

‘DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM’

Kaman, "Ben de bu nöbet değişimlerinin bir neferi olarak dün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dediğimizde bizleri yanlış anlayarak kırılan, incinen tüm hemşehrilerimizden helallik isterken, bundan sonra da hiçbir şekilde doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim." dedi.

AKP'de bir istifa da Karaman'dan geldi. AKP Karaman İl Başkanı Mehmet Et, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

İL BAŞKANLIĞININ HESABINDAN AÇIKLANDI

İstifa metni Karaman AKP İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlandı. Açıklamada “Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyrulur. Mehmet Er” ifadelerine yer verildi.

İZMİR İL BAŞKANI ‘İSTİFALAR GELECEK’ DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'de ilk istifa İzmir'den gelmişti. İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek” açıklaması yapmış ve görevini bıraktığını duyurmuştu.