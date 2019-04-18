AKP'li Özel: İstanbul itirazı kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer

Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından YSK bugün, AKP’nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşüyor.

AKP Yüksek Seçim Kurulu (AKP) Temsilcisi ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, itirazın kabul edilmesi durumunda, karar verilen tarihe göre YSK’nın yeni bir tarih verme yetkisinin olduğunu söyledi. Özel, “Ara seçim, 2 Haziran olarak bir tarih var ama verilecek karar tarihi itibariyle seçimin yetişmemesi ihtimaline binaen YSK her zaman yeni bir tarih verme yetkisine sahiptir. Yeni bir tarihte verilebilir. (Seçim tarihi 2 Haziranı geçer mi ?) Geçer” ifadelerini kullandı.