İmamoğlu'ndan anlamlı çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı karşılayacak mı? İmamoğlu yanıt verdi

Erdoğan'ı karşılayacak mı? İmamoğlu yanıt verdi





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Tebrik çiçekleriniz bağış olsun



Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz. pic.twitter.com/MwVpZ2R0bT