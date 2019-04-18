İmamoğlu'ndan anlamlı çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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Tebrik çiçekleriniz bağış olsun— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Nisan 2019
Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz. pic.twitter.com/MwVpZ2R0bT