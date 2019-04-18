Kapat
A+ A-

İmamoğlu'ndan anlamlı çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan çağrıda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe, 17:11

[Haber görseli]İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



İŞTE O PAYLAŞIM

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler