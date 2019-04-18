Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'CHP'nin 7'nci oku' cevabı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ak Parti kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır." dedi.