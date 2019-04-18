Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'CHP'nin 7'nci oku' cevabı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kararmollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'CHP'nin 7'nci oku' eleştirilerine, Twitter hesabından yanıt verdi. Karamollaoğlu mesajında, "Ak Parti kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır." dedi.
Karamollaoğlu, Camlıca Camii, eleştirilerine ise, "Size bir Temel Fıkrası anlatayım "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu camiye karşıymış!.." sözleriyle yanıt verdi.
İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımları:
Size bir Temel Fıkrası anlatayım :)— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 18 Nisan 2019
"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu camiye karşıymış!.."