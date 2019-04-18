İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı

Yerel seçimlerin ardından 17 gün süren tartışmaların son bulmasıyla mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'a gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti.
ERDOĞAN'I KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.
İMAMOĞLU: DEVLET GELENEĞİ NEYİ GEREKTİRİYORSA YAPARIM
İmamoğlu bugün İBB binasında gazetecilerin “Cumhurbaşkanını karşılamaya gidecek misiniz” sorusu üzerine, “Devlet geleneği neyi gerektiriyorsa onu yaparım” demişti.