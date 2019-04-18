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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Maltepe'de kutlama çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara pazar günü buluşma çağrısı yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe, 22:26

[Haber görseli]31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbata alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Nisan Pazar günü İstanbullulara buluşma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter hesabından duyurduğu buluşma, pazar günü saat 14.00’te Maltepe Sahil’de gerçekleşecek.

Cumhuriyet İMECESİ

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Mahmut Tanal

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