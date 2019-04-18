Kaftancıoğlu'ndan NTV'ye sert tepki

Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NTV'nin cevap hakkı kullanmalarına müsaade etmediğini belirterek, İhsan Aktaş'ı yalanladı. Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

'YARGIYA VE TOPLUM VİCDANINA TESLİM EDİYORUM'

"NTV'deki Yakın Plan programında İhsan Aktaş, CHP'yi terör örgütleriyle ilişkilendirerek oy çalmakla itham etmiştir. Delilsiz, ispatsız bu açıklamalar yalandır, iftiradır ve suçtur. İstanbul halkının iradesine saygısızlık yapan Aktaş'ı yargıya ve toplum vicdanına teslim ediyorum.

Ayrıca NTV canlı yayınında hakkımızda yalan ve iftiralarla iğrenç bir karalama kampanyası yapıldığı halde cevap hakkımızı kullanmamıza müsaade etmedi. Tekrar ediyorum kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı, İstanbul halkının hakkını da asla yedirmedik, yedirmeyeceğiz."