Çalışanlarla aynı yemekten istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu görevine dün başladı. Toplumun şeffaflığı hissetmesi adına radikal kararlar alacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Meclis çoğunluğunun sizde olmamasını zafiyet olarak gösterseler de bunu bu ülke ve şehir adına fırsata dönüştürmek istiyorum. Bizim insanımız demokrasiye fıtrat olarak çok uygun. Özgürlüğü seviyoruz” dedi.

İmamoğlu, Saraçhane’deki İBB binasına gelmeden önce İl Seçim Kurulu girişinde çıkan arbedede cam kesiği nedeniyle yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İBB binasına gelen İmamoğlu’nu kapıda yurttaşlar, bina içerisinde ise belediye personeli karşıladı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “İstanbul’un birçok konusu var. Tespit ettiklerimiz var. Sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz, brifinglerimiz olacak. Büyükşehirin hafızasını dinleyeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın görüşleri çok değerli, içine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgileri varsa, biz ona talibiz” dedi.

Çocuklardan ‘yapılacaklar’ sorusu

İmamoğlu gazetecilerin “İlk gününüzü nasıl geçirdiniz” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Elbette heyecanım var. Ama heyecanım hiçbir zaman aklımın önüne geçmez. Mesuliyetimin farkındayım. Dolayısıyla dün gece çocuklarımla, eşimle, annemle babamla kucaklaştım, onların duasını ve desteğini aldım. Çocuklarımın İstanbul’la ilgili yapacaklarımı sorması işimin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Küçük oğlum, ‘Saraçhane’deki binayı ne zaman kütüphane yapacaksın’ diye sordu. Büyük oğlum, öğrenci indirimini sordu. Kızım sadece beni öpmekle yetindi, onun isteği yok şimdilik.”

Erdoğan’a davet

İmamoğlu, tebrik telefonlarının gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine ise “Şu anda resmi telefonlardan bir bilgi elde edemedim. Cep telefonuma bakma fırsatım olmuyor. Kimsenin hakkını yemeyeyim ama şimdilik bana ulaşan AK Parti kanadından bir tebrik yok” diye konuştu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacak mısınız” sorusuna İmamoğlu, “Devlet sorumluluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. Daha fazla fırsat varsa kucaklaşırız. Daha fazla fırsat varsa konuşuruz, uzlaşırız. Fırsat yaratma konusunda kabiliyetime güveniyorum. Öyle bir vazife doğarsa, oradayım. Kendisini Saraçhane’ye davet edeceğim. Burada iş üretmeliyiz. Bizden hiç kimse partizan bir dil beklemesin” yanıtını verdi. İmamoğlu “Bazılarına göre siyasi iradenin, yani meclis çoğunluğunun sizde olmamasını bir zafiyet olarak gösterseler de ben bunu, bu ülke ve bu şehir adına, demokrasi adına fırsata dönüştürmek istiyorum. Başta meclis olmak üzere, tüm şeffaflığıyla birçok görüşmemizi yapacağımız şeffaf odamızda, her şeyi konuşurken, vatandaş bilgilensin ve faydalansın istiyoruz” diye konuştu.

‘Demokrasi fıtratımız’

İstanbul’da uygulayacakları demokrasi modelinin dünyaya örnek olabileceğini anlatan İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Aslında bizim insanımız fıtrat olarak demokrasiye çok uygun. Özgürlüğünü seven bir toplumuz aslında. Toplumun şeffaflığı hissetmesi adına son derece radikal kararlar alacağız. Demokrasinin bu kentin damarına kadar işlemesi adına. Günün sonunda, bu şehirde ve bu yönetimde mutlak demokrasi, şeffaflık ve katılımcılık var olacak.”