Ekrem İmamoğlu'ndan beş kişiye inceleme yetkisi: Duyum değil tespitlerimiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu, "Kamu adına görev yapıyoruz, kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı bir firmanın görevlisi. Gayet mevzuata uygun bir şekilde, saklanacağı alan kanuna uygun bir şekilde. Bir zapt altına alınarak, tespitler yapılarak, 31 Aralık – 31 Mart tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındıÖzellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var." dedi.

"YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bunları en sağlıklı bir şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkın çıkarını korumak adına bu işlemin yapıldığını vurgulayan İmamoğlu, "Kanuna uygundur, bizim öyle kozmik odayla falan işimiz olmaz. Bu devlet hafızası, bunu koruyoruz 16 milyon insan adına. (Bu verilerin analizlerini de paylaşacak mısınız sorusuna) Gayet tabii, kamuya şeffaf, açık olma sözünü verdik. Kamuyu ilgilendiren, kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldıuğında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Bunu yapmak zorundayız. Umuyorum devletimize-milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır ama dediğim gibi ne yazık ki tespitlerimiz var. Bunlardan netleştikten sonra bahsedeceğiz." dedi.