İmamoğlu için mazbata lokması

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu, seçimden 17 gün sonra mazbatasını alarak görevine başladı.İstanbullular Başkan İmamoğlu'na sevgi ve desteklerini özellikle sosyal medya aracılığıyla göstermeye devam ederken İstanbul Çatalca'da yaşayan Zahide Çakır da Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından lokma dağıttı.

"İmamoğlu gönlümüzü kazandı"

Seçim kampanyası boyunca Ekrem İmamoğlu'nu izleyen 65 yaşındaki Zahide Çakır, "güler yüzü, samimiyeti ve hiçbir ayrım gözetmeyen yaklaşımı için İmamoğlu Başkan olursa lokma dağıtacağım" diyerek adak adadığını belirtti. Aslen Malatyalı olduğunu ve 32 senedir İstanbul'da yaşadığını söyleyen Çakır, "Biz hepimiz biriz. İnsan ayırmak olmaz. Başkan İmamoğlu ayrı gayrı yok dedi, sözleriyle hepimize umut oldu. Farklı görüşlerimiz olsa da önce insanız. Başkan İmamoğlu da temiz kalpliliği ve cesaretiyle gönlümüzü kazandı" dedi. "Evde kendi ellerimle lokma yapıp dağıttım, adağımı yerine getirdim" diyen Zahide Çakır, yaptığı lokmaları Çatalcalılara ikram etti.