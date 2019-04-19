Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ‘boş koltuk’ parası: 808 bin TL

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2018 yılı faaliyet raporları görüşülürken CHP Grup Sözcüsü Atila Tekcan, 2018 yılında belediyenin tanıtım ve temsil giderlerinin, geçen yıllara göre neden daha fazla olduğunu sordu.



Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, 2018 yılı temsil ve tanıtma giderlerini açıklarken 2018 yılında yapılan Krasnodar uçak seferleri sırasında RusLine Havayolu Şirketi’ne, uçakların boş koltukları için, 808 bin TL teminat bedeli ödendiğini söyledi.



Soğuk, “Samsun Valiliği, Büyükşehir ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Rus Hava Yolları ile imzalanan protokol kapsamında, belirli sayıdaki koltukların karşılanması zorunluluğu bu harcamaları yaptırdı” dedi.