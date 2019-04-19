Dilipak'tan uyarı: Yolsuzluklar ortaya çıkar AKP’nin başına bela olur

Yeçim yenilenmesi ve CHP’nin yeniden kazanması halinde İmamoğlu’nun partisinde liderliğe yürüyebileceğini söyleyen Dilipak, “Onu görevden alırsanız, partisi ona sahip çıkar, saldırırlar, İmamoğlu AKP’nin başına bela olur ve bir takım yolsuzluk dosyaları açılır ki, ortalık çamur deryasına döner” ifadelerini kullandı.

AKP içinden yeni bir oluşum çıkması ihtimaline dikkat çeken Dilipak, “Kimilerine göre AKP bundan sonra ne yaparsa yapsın artık dikiş tutturamaz. O zaman birileri de yeni bir siyasi oluşum için düğmeye basacaktır. Yani AKP içinde bir çözülme için birileri yolsuzluk dosyalarını masaya yatıracaktır” diye yazdı.