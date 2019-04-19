Selahattin Demirtaş Washington Post’a yazdı

Seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “küçük düşürücü bir yenilgi” olarak nitelendiren Demirtaş, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler, Erdoğan başta olmak üzere bütün yönetim eliti için önemli mesajlar içeriyor. Seçimleri haklı olarak bir referandum olarak gören Erdoğan, küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Partisi, ülkesinde siyasi kariyerine başladığı, kendi şehri olan İstanbul dahil olmak üzere, ülkedeki en önemli beş büyükşehir belediyesinde kontrolünü kaybetti” ifadelerini kullandı.

Sonuçların Türkiye toplumunun bir arada yaşamak isteğinin sonucu olduğuna dikkat çeken Demirtaş, Erdoğan’ı uyararak “Otoriterliğe ve tek kişilik yönetime karşı çıkıyorlar. Erdoğan’ın bunu anladığını umuyoruz. Bunu yapmazsa, bir sonraki seçimler ona son darbeyi vurabilir” dedi.