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Selahattin Demirtaş Washington Post’a yazdı

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısında 31 Mart yerel seçiminin sonuçlarını değerlendirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma, 23:28

[Haber görseli]Seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “küçük düşürücü bir yenilgi” olarak nitelendiren Demirtaş, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler, Erdoğan başta olmak üzere bütün yönetim eliti için önemli mesajlar içeriyor. Seçimleri haklı olarak bir referandum olarak gören Erdoğan, küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Partisi, ülkesinde siyasi kariyerine başladığı, kendi şehri olan İstanbul dahil olmak üzere, ülkedeki en önemli beş büyükşehir belediyesinde kontrolünü kaybetti” ifadelerini kullandı.

Sonuçların Türkiye toplumunun bir arada yaşamak isteğinin sonucu olduğuna dikkat çeken Demirtaş, Erdoğan’ı uyararak “Otoriterliğe ve tek kişilik yönetime karşı çıkıyorlar. Erdoğan’ın bunu anladığını umuyoruz. Bunu yapmazsa, bir sonraki seçimler ona son darbeyi vurabilir” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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Selahattin Demirtaş

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