İlhan Cihaner: Veri kopyalama talimatı iç işlemdir, mahkeme durdurma kararı veremez

İmamoğlu’nun belediye verilerinin kopyalanması talimatına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının verilmesi ardından CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada verilen talimatın davaya konu edilmeyecek bir iç işlem olduğunu belirterek şu maddeleri sıraladı:

“1- İdarece yapılan araştırmalar, incelemeler, raporlar, tutanaklar, tavsiye ve görüş hazırlama gibi işlemler iptal davasına ve Yürütmeyi durdurmaya konu olamaz. 2- Davacıların bu işlem nedeniyle menfaatleri ihlal edilmiş olamaz. Talimat, davaya konu edilemeyecek bir iç işlemdir”