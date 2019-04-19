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İlhan Cihaner: Veri kopyalama talimatı iç işlemdir, mahkeme durdurma kararı veremez

Eski Erzincan Cumhuriyet Savcısı ve CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesindeki verilerin kopyalanması yönündeki kararını durdurmasına tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma, 23:59

İmamoğlu’nun belediye verilerinin kopyalanması talimatına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının verilmesi ardından CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada verilen talimatın davaya konu edilmeyecek bir iç işlem olduğunu belirterek şu maddeleri sıraladı:

“1- İdarece yapılan araştırmalar, incelemeler, raporlar, tutanaklar, tavsiye ve görüş hazırlama gibi işlemler iptal davasına ve Yürütmeyi durdurmaya konu olamaz. 2- Davacıların bu işlem nedeniyle menfaatleri ihlal edilmiş olamaz. Talimat, davaya konu edilemeyecek bir iç işlemdir”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İlhan Cihaner

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