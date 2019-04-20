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Başkanlar gitti: Milyonluk araçları kullanılmıyor

Kocaeli’de 13 AKP’li belediyenin 12’sinde belediye başkanları değişti. Başkanların tepki çeken lüks makam araçları yeni gelen isimler tarafından otoparka çekildi. Audi cip, Mercedes VİP minibüs, Volvo lüks sedan araçlar şu günlerde satılmayı bekliyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 15:15

AKP, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Kocaeli'de önemli bir değişiklik yapmış, 13 belediye başkanından 12'sini yeniden aday göstermemişti. Seçimlerde sadece bir ilçeyi, İzmit'i CHP'ye kaptıran AKP diğer bütün başkanlıkları yeniden kazandı.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP'nin yeni başkanları önceki dönemlerden kalan makam araçlarını kullanımdan kaldırdı. Skoda, Fiat, Renault gibi göreve mütevazi makam araçlarını tercih eden yeni başkanların bir kısmı seçim öncesinde “lüks makam aracı kullanmayacağım” vaadinde de bulunmuştu.

Başkanların kullanımdan kaldırdığı araçlar şöyle;

Büyükşehir – Audi Q8
Kartepe – Volvo S90
Başiskele – BMW X3
Gebze – Mercedes Sprinter VİP minibüs
Kandıra – Volkswagen Tiguan
Çayırova – Mercedes Vito

Yeni makam araçları

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