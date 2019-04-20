Ankara Belediyesi'ne Atatürk ve Anıtkabir geri döndü

Yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak göreve başladığı ilk gün Ulus semtindeki Atatürk heykelini yıkatıp temizleten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin internet sitesinde de değişikliğe gitti.

AKP'li eski Başkanlar Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminde Ankara'dan manzaralar olan ve mikroskopla bile görülmesi zor olan bir Atatürk silüeti bulunan web sitesine, Anıtkabir ve Atatürk fotoğrafı konuldu.

Sitenin ana sayfasında artık Ankara'nın sembolü olan Anıtkabir ve Atatürk görselleri yer alıyor. Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan değişikliğe bazı Twitter kullanıcıları, “Şimdiden gönlümüzü fethettin. Oylarımız helal olsun” şeklinde yorumlar yaptı. (Sözcü)