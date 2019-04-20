Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ilk kez partisinin İstanbul İl Başkanlığına gitti. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Erdoğan’ın seçimde kazanılan ve kaybedilen yerlere ilişkin değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

2.5 SAAT SÜRDÜ

Kısıklı’daki konutundan Sütlüce’deki AKP İstanbul İl Başkanlığı’na gelen Erdoğan’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile partililer karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.