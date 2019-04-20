CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: KHK'lilerin oy kullanamaması gibi bir durum yok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında İstanbul’daki seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. AKP’nin İstanbul için başvuruda bulunduğu iptal başvurusuna değinen Kaftancıoğlu, “AKP 3 gün önce YSK’ya iptal için dilekçe verdi. Milli iradeye bu kez bavullarla müdahale edildi. Dilekçede yazdıkları tek şey düzeltilmiş olan maddi hatalardı. Onun dışında iddia ve iftiralar vardı. Bunu çok net şekilde söylüyorum, bunlar seçime dönük usulsüzlüklerdi. Bunlar usulsüzlük ve kanunsuzluğu tamamen karıştırıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Seçimlerin iptal edilmesi için tam kanunsuzluk hali gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, ''Onun için de kısıtlı seçmen tespit edilmesi lazım, o da seçimin sonucunu değiştirecek miktarda olmalı. YSK’nın bu maddeyle iptal etmesi için şartlar lazım ancak bu şartlar bulunmuyor. YSK bu konuda vereceği kararı ancak kendisi bilebilir. 5 sene sonra seçim olacak ve biz seçimleri bitirdik, 17 günlük gecikmeyle mazbatamızı aldık. Artık 5 sene sonra yapılacak olan yeni seçimde vatandaşın kararına bakılmalı” dedi.

AKP'NİN KHK'LİLER HAKKINDAKİ BAŞVURUSU

CHP'li Kaftancıoğlu, "Daha önce KHK'lilerin akrabaları bile oy kullanamaz denmişti. Çok vahim bir durum. Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8'de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok. Akıllarına estiği gibi farazi şeylerle başvurular yapıyorlar, bu mümkün olmaz. KHK ile attığınız kişilleri seçimi kaybettikten sonra oy kullanamaz denmesi hukuki değil. Kendileri de biliyor. Kaybettiklerini görünce hukuksuz bir şekilde geçersiz oyları saydırdılar. Bununla da yetinmediler, tüm oylar sayılsın diye dilekçeler verdiler." dedi.