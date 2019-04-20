Başkanlarla buluşan İmamoğlu, yerel yönetimlerde fark yaratacaklarını vurguladı:

Belediye başkanlarını Maltepe’de düzenlenecek olan “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”na da davet eden İmamoğlu, “Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik onu söyleyeyim” dedi.



Ekrem İmamoğlu’nu dün ilk olarak Zeydan Karalar ziyaret etti. Karalar ilk günden beri İmamoğlu’nun seçimi kazandığına inandıklarını belirterek “Bütün Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. İzlerken çok heyecanlandık ama ilk günden beri İstanbul’u senin aldığından en ufak bir kuşkumuz olmadı. İstanbul’a geldiğimde görmüştüm. Duruşun, ‘İstanbul benim’ duruşuydu. Öyle de oldu” dedi. Ekrem İmamoğlu da Karalar’ın kampanya sürecinde destek verdiğini söyleyerek “Adana Belediye Başkanımız, gerçekten hem siyasetin tarlasını hem de belediye başkanlığını iyi temsil eden, iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Adana’da bambaşka bir süreci başaracağını çok iyi biliyoruz. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum” diye konuştu.



Bu dönem başka olacak



Büyükşehirleri kazanan belediye başkanlarıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta bir araya geleceğini kaydeden İmamoğlu, “Burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. İşbirliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Her birisi çok çok başarılı olsunlar ve ülkemizin kazanımına, kalkınmasına katkı sunsunlar. Temennimiz budur” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, Zeydan Karalar’ı Maltepe’deki “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”na da davet ederek, “İstanbul’da çoluk çocuk buluşacağız. Annelere dedik ki, ‘Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım’ Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik onu söyleyeyim” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “Adana’daki İmamoğlu ilçesini de CHP kazandı. İmamoğlu isminin katkısı oldu mu” sorusuna Karalar, “3 aday oldu. İmamoğlu isminin oraya faydası oldu, aldık orayı. 1989’dan bu yana alamamıştık orayı. Zaten Adana, İstanbul çoğu yer öyle. Bu dönemin bir avantajı, büyükşehir belediyelerinde başarılı olan ve işi bilen insanların belediye başkanı olması. Gerçekten biz İmamoğlu’nu çağıracaktık orayı çok arzu ettik. Ama İstanbul çok önemli diye, ismiyle götürdük orayı” yanıtını verdi. İmamoğlu ve Karalar’ın buluşması sırasında, Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen ziyaret etti. Açıklamaların ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.