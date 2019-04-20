CHP ilgiyi büyütebilir

Konuşmalarının satır aralarında gizli mesajlar kişiliğindeki soğukkanlılığın bazı planlara dönüştüğü izlenimi de veriyor. İstanbul ve Ankara’yı partisinin almasından hareketle hemen aceleyle “erken seçim isterim” diye tutturmuyor. İzlenimimiz o ki, kafasındaki kurgunun bir uygulamasını topluma göstermek istiyor. “Yerel yönetimlerde bizim partimizle, genel iktidarda AKP’nin uygulamaları kıyaslansın” mantığı hâkim.



Bir yarış... Bu yarışın ne getireceğinin ip uçlarının 2-2.5 yıl sonra ortaya çıkması muhtemel.

Başarılı ilçe belediye başkanlarının büyükşehirlere önerilmesi fikri, sosyo-ekonomik koşullarla örtüşünce anlamlı bir siyasi sonuç ortaya çıkmış durumda. Siyasette deneyim, zaten CHP ile özdeş algılanabilir. Köklü tarihi bunun en önemli göstergesi. Seçim propaganda döneminden önce belediyecilik mutfağında çalışılarak hazırlanan vaatlerin yerine getirilip getirilmeyeceği parti genel merkezinden bire bir izlenecek. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bu konuda bir ekip oluşturacak. Parti genel merkeziyle eşgüdümü ise her belediyede belirlenecek bir görevli sağlayacak. Yöntem sistematik. Önümüzdeki dönemde belediye başkanlarının uygulamalarındaki başarı veya başarısızlık, yalnızca kendilerinin değil, CHP’nin de kaderi olacak.



Deneyim paylaşımı



Birkaç kere anımsattık; CHP’nin geçmişinde başarılı bir belediyecilik literatürü, güncel olarak da somut deneyimler var. Belediyelerin deneyimlerini, sorun çözme pratiklerini birbirleriyle paylaşmaları, genel merkezin bunun eşgüdümünü sağlaması fark yaratabilir. Bazı köklü belediyeler var ki, taşradaki CHP belediyelerine proje, fikir ve personel desteği sunabilir. Örnek; Eskişehir ve Yılmaz Büyükerşen...



Ayrıca genel merkez; güçsüz belediyelere, yapılacak saha araştırmalarında tespit edilen sorunların çözümü için uzman desteği de sağlayabilir.



Parti yetkililerinde “geçmişte yapılan hatalara düşülmeme” titizliğini gördük. Genel merkez-belediye birlikteliği, büyütülerek; destek, üretim ve sorun çözme bütünlüğüne kavuşturulabilir.

Umut, şu sıralar CHP kitlesinin yüzüne yansımış durumda, çokça hissediliyor. Onu kuyumcu hassasiyeti ve emeği ile işlemek, büyütmek, yükseltmek zor olsa da başarılmalı.

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımında bunun ipuçları hissediliyor...