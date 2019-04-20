Başarının ardındaki yüzlerce kişiden biri olan Murat Ongun, “O herkesten bir adım öndeydi” diyor

İmamoğlu’nun başarısının arkasındaki yüzlerce kişiden biri olan Murat Ongun, kampanya döneminde medya ile Ekrem İmamoğlu’nun koordinasyonu için çalıştıklarını söyleyerek, “Kampanya dönemiyle ilgili şunu çok net söyleyebiliriz ki bu sürecin tek mimarı Ekrem İmamoğlu. Kampanyada emek harcayan, mesai harcayan, fikir yoran herkesten bir adım daha öndeydi. Ama kuşkusuz, beslenerek, desteklenerek, çok sayıda insan kampanyada başarıya ulaşmak için gerçekten emek harcadı, ter döktü. Biz de bu süreçte başkan ile medya arasında bir bağ oluşturduk. İyi bir medya ekibimiz var. Sahadaki tüm gelişmeleri, fotoğrafı, görüntüyü, haber metnini tüm medya kuruluşlarına sağlıklı bir biçimde ulaştırdık. Ayrıca iyi bir sosyal medya ekibimiz vardı. Sahadaki ekiple çok iyi koordine olarak, doğru hedeflemeler yaparak, doğru insanlara doğru mesajlar vererek, son derece başarılı işler çıkardı. Zaten Ekrem İmamoğlu’nun kampanyaya başladığı sıradaki takipçi, etkileşim sayısıyla bugünleri karşılaştırdığımızda muazzam farkı da görebiliriz. Tabi, sahadaki organizasyonu yapan insanlardan, fikir verenlere ve resmi ajansımıza kadar yüzlerce insanın bu büyük başarıda küçükte olsa payı oldu” dedi.



İBB’nin İmamoğlu ile birlikte şeffaf bir şekilde yönetileceğini belirten Ongun, yarından itibaren İBB’nin meclis toplantılarını sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacaklarını belirterek, “Ayrıca frekans vererek televizyonlarda, kamuya açık hale getireceğiz. Bu sayede 16 milyon İstanbullu, kendi ilçeleri, mahalleleriyle, kendi kentleriyle ilgili ‘neler yapılıyor’, ‘kim ne düşünüyor’ konuların hepsini son derece rahat bir biçimde izlemiş olaca” dedi.



İBB içinde bir basın sözcülüğü kurumu oluşturulduğunu belirten Ongun, “Rutin olarak medya bilgilerdirilmelerini Büşükşehir Belediye Başkanı Sözcüsü olarak ben yapacağım. Gerektiği zamanlarda belediye başkanımızda açıklamaları yapacaktır. Bunlar önemli gelişmeler. Büyükşehir belediyesinin sosyal medyasını, hem diğer yayınlarını, hemde Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını nasıl kampanya döneminde katkılı kullandıysak aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.