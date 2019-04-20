Her Devrekliye 1814 lira borç

Devrek Belediye Başkanlığı 15 yıl sonra el değiştirerek AKP’den CHP’ye geçti. Belediye başkanlığını AKP’li Mustafa Semerci’den devralan CHP’li Başkan Çetin Bozkurt, belediyenin borçlarını ve gecikmiş alacaklarını açıkladı.



Devrek Belediyesi’nin 49 milyon 178 bin 587 lira borcu olduğunu açıklayan Başkan Bozkurt, “Borç ve alacak miktarını sunarak, halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Her zaman şeffaf hesap verebilir olacağız” dedi.