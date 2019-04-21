Bahçeli'den skandal yorum: 'Sandıktan çıktı diye kabul edemeyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç gün önce 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin Memur-Sen’in 6’ncı Olağan Genel Kurulu'na yaptığı ilk değerlendirmede "Son 5 yılda tam 7 kez sandığa gittik. Seçimler ülke ekonomisinde yük oluşturuyor. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiştir. Milletimiz bu dönemi geride bırakmıştır" cümlelerinin ardından Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"MHP'nin teşkilatları diri ve sağlamdır. Yeni belediye başkanları ile ise göz doldurmaktadır. Gelişmeleri şuurla okuyor, iyimserlikle yorumluyoruz. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart'tan büyük bir başarıyla çıkmıştır. İstikrarlı yükselişimiz devam etmiştir. Niyetimiz haizdir. İttifakımızın hamuru temizdir. Cumhur İttifakı kök tutmuş, takdir görmüş, siyasi ve ahlaki olarak teyit edilmiştir.

31 Mart seçimlerinde özellikle 3 büyükşehirde CHP'nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması analiz edilmelidir. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakına güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP'nin başarısı abartılmamalıdır

Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. Hiç kimse bize demokrasi ahkamı kesmesin. Hiç kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık; gerekli neticeleri çıkardık.

(Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan) Sandıktan çıktı diye ahlaki kabul edemeyiz

Milli bekaya, milli ruha, milli şuura ters ve şaşı bakanlar belki sandıktan çıkmışlardır ama milli vicdandan kurtulamamıştır.

Türkiye düşmanlarına tekmil veren, işgale tezahürat yapan kim olursa olsun, bütün oyları alsalar bile mahşeri vicdanda her zaman sorgulanacaklar. Biz bu vatanı sandıkta değil, savaş meydanında kurtardık. Damat Ferit, Mustafa Kemal'le seçime girip kazansaydı ne yapacaktık?

31 Mart'ta PKK CHP lehine çalışmadı mı, FETÖ zilletin yanında durmadı mı? FETÖ'cüler kimi kutladı, PKK'lılar kimin için sevindi? PKK'lı teröristler 4 vatan evladını şehit etmedi mi? Kanırta kanırta kazanmaktan bahseden alçak FETÖ'cüler kimin şakşakçılığına soyundurlar. 'Artık normalleşme zamanı' diyenler, siyasi eskiler CHP'yi siper olarak kullanmadı mı?

Aldatmaya gerek yok, aldanacak yok, yalanlara kanacak yok. Bir yandan ekonomik teröristler Türk lirasına saldırırken, diğer yandan CHP, İP, HDP buna kuryelik yapmaktadır. Ülkemizi layık olmadığı bir durumda gösterip, jurnal rekabetine girenler yerli değildir, ahlaklı değildir. Kızgın demiri soğutalım ama ısınan tehditleri ağırdan almayalım. Ortak akıl, ortak vicdan, ortak değerler milli ilke ve inançlarımızdır. Fakat aklı kiralık, vicdanı karanlık, değerli bulanık olanlarla sırf arıza çıkarmasınlar diye Türkiye ortak paydasında nasıl buluşacağız?

Maruz kaldığımız kuşatma çok ortaklıdır. Kumpas çok vahşidir. Tüm tarafların emelleri aşikardır. Saklamaya, gizlemeye imkan kalmamıştır. Kavramlar birbirine karışmıştır. Kendilerine milliyetçi diyen, nasıl ve hangi yollarla kuruldukları belli olan iyi görünümlü kötülerin PKK ile FETÖ ile aynı emellere kilitlenmesi üst aklın hedefidir. Atatürk'ün partisinin Türkiye muhaliflerinin çatı kuruluşu, HDP'nin ana kucağı olması vahim bir senaryonun varlığına işarettir. Normal şartlarda birbirine selam vermeyecek olanlar hem cumhurun, hem de cumhuriyetin karşısında zillet mevzisine girmişlerdir.

Yüzde 60'lık blok MHP'nin mücadelesiyle etkisiz hale gelmiştir. PKK ve FETÖ'nün iktidara yuvalanma girişimi sonuçsuz kalmıştı. CHP dünden teşneydi. Büyük tehlike iktidar maskesiyle örtülüyordu. Çok şükür başaramadılar. Başbakanlık tekliflerini milli beka uğruna elimizin tersiyle ittik.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının sürekli mazbata vurgusu yapması üzerine çalışılmış sinsi bir hazırlıktır. YSK üyeleri zillete göz yumamaz. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır? İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir.