CHP: Saldırının azmettiricileri belli

Öztrak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Yapılan sıradan bir provokasyon değildir. Son derece organize bir eylemdir. Yapılan saldırı ülkemizin iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denilen birtakım paçavralarda kimler CHP'yi hedef gösterdiyse, birtakım operasyon kanallarında kimler Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır.

Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken dilin sahipleri, bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler.

Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırının arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.

Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna göre davranmalıdır. Ancak, demiri bugün bile kızdırmaya çalışan siyasiler olduğunu bugün bile görüyoruz. Onları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının failleri derhal yargı önüne çıkarılmalıdır.

Cevaplanması gereken çok sayıda soru vardır. Bunlar cevaplanmalı ve kamuoyu rahatlatılmalıdır. Daha bir kişi bile tutuklanmadığını haber alıyoruz oysa bu işin failleri bellidir.