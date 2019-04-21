Madımak'ta katledilen aydınların çocukları: Bu sloganı 26 yıl öncesinden tanıyoruz



26 yıl önce Madımak katliamda yaşamını yitiren şair Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan ve şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde, saldırganların “Yakın bu evi” sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Aysan, “ Sivas katliamında babam şair Behçet Aysan öldürülmüştü. Aradan geçen yirmi altı yılın hiçbir işe yaramadığını gördüm bugün. ‘Yakın evi’ çığlıkları arasında bir parti genel başkanı. Meşru protesto diyenler ya da diyecek olanlar ise taziyeler içinde geçen ömrümüzün sorumlusudur!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun organize bir şekilde saldırıya uğradığını belirten Akatlı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Maltepe mitingi yapılırken, Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde organize bir şekilde saldırıya uğraması, saldırının zamanlı ve planlı olduğunu gösteriyor. MİT ve Emniyet’in bu alçak saldırıdan haberdar olmaması düşünülemez. Demokrasi düşmanları Türkiye’yi kaosa sürüklemek istiyor.! ‘Yak la yak!’ Bu sloganı 26 yıl öncesinden tanıyoruz. 26 yıl önce Sivas’ta aydınlanmayı hedef alarak Cumhuriyet rejimini yıkmak üzere iktidar yoluna çıkan zihniyet yeni bir ortaçağ ateşi istiyor! Katilimizi tanıyoruz.”