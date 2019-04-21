İYİ Parti: Azmettiriciler vatanseverleri teröristlikle suçlayan sorumsuzlardır

İYİ Parti Başkanlık Divanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleşen saldırı kınanırken, “Bu saldırının azmettiricileri yerel seçimlerde milletimizi kutuplaştırarak adeta savaş alanına çevirenlerdir” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Başkalık Divanı’nın açıklaması şöyle:

"Aziz Türk Milleti, Türkiye bugün bir kez daha milletimizin huzur ve güvenini hedef alan menfur bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır.

Milletimizin ortak acı ve değeri şehidimizin, Ankara Çubuktaki cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’na yönelik yapılan menfur saldırı bir tesadüf değildir.

Bu saldırı Sayın KILIÇDAROĞLU’nun şahsında demokrasimize yapılmıştır. Bu saldırı şehidimizin ve uğruna can verdiği dirlik ve birliğimizi hedef almıştır.

Bu saldırının faillerinin mutlaka bulanacağına inanmak istiyoruz.

Ancak azmettirenlerin kimler olduğunu da biliyoruz.

Bu saldırının azmettiricileri yerel seçimlerde milletimizi kutuplaştırarak adeta savaş alanına çevirenlerdir.

Bu saldırının azmettiricileri, Millet İttifakına “illet”-“zillet” diyerek halkımızı aşağılayıp, ayrıştıranlardır.

Bu saldırının azmettiricileri, olmayan ittifaklar uydurup vatansever insanları teröristlikle suçlayan sorumsuzlardır.

İktidar ve ortağı yalanlarla hedef göstererek tahrik ve teşvik suçu işlemişlerdir.

Bu nefret dili ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından en büyük sorundur.

Ayrıca içişleri bakanlığı makamını işgal eden zat’ın yakın bir geçmişte “Valilere verdim” dediği talimat, bu olayla birlikte siyasetin değil artık yargının konusudur. Çünkü bu zat bu saldırıda azmettirme suçu işlemiştir.

Şu bilinmelidir ki;

Hiç kimsenin devletin bakanlık makamını azmettirici konumuna düşürmeye hakkı yoktur.

Kişisel beka hesaplarıyla aziz milletimizin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bu tür tuzaklara karşı daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Demokrasimize, huzurumuza kasteden her girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyor, bu provokasyonun hedefi olan aziz milletimize geçmiş olsun diyoruz."