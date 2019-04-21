Bahçeli’den Erdoğan’a ‘Türkiye ittifakı’ sorusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Türkiye ittifakı’ sözlerine açıklık istedi. “Bizim ittifakımız Cumhur’dadır” diyen Bahçeli, “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır” diye konuştu.

‘Demiri soğutalım ama...’

İl başkanları ve yeni belediye başkanları ile Antalya’da bir araya gelen Bahçeli, iki günlük programın kapanışında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

Demiri soğutalım, ihaneti ağırdan almayalım: Kızgın demiri soğutalım soğutmasına ama demlenen ihanetin, demir alan melanetin, ısınan tuzak ve tertiplerini de ağırdan almayalım. Normal şartlarda birbirine selam veremeyecek olanlar hem cumhurun hem de cumhuriyetin karşısında zillet mevzisine girmişlerdir. YSK’nin 7 asil 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz. İstanbul’da seçim tekrarı beka meselesidir.

Coğrafya tabanlı ittifak olmaz: Bu gelişmeler karşısında Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı, coğrafya tabanlı siyasi bir ittifak olmaz, olamaz. 82 milyon Türk vatandaşının inancı birdir, irfanı birdir, acısı birdir, ahlakı birdir, anısı birdir, adı birdir. Bizim ittifakımız cumhurladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ittifakıyla neyi kastettiğini elbette bilemeyiz. Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı’dır. Öncelikli gündemimiz Cumhur İttifakı’na yönelik sabotajlara asla fırsat vermemektir.