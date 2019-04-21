‘Ülkede yeni bir yıldız doğdu’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük demokrasi mücadelesinin ardından mazbatasını aldıktan sonra İstanbullularla bir araya geldi. Maltepe Sahili’ndeki dolgu alanında düzenlenen “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” başlıklı miting için sabah 10.00’dan itibaren yurttaşlar, miting alanına kendi olanakları ile geldiler. Çağrı üzerine sadece Türk bayrakları ve Atatürk posteri taşıyan yüz binlerin dilinde ise “Adalet Yürüyüşü”nde klasikleşen “Hak hukuk, adalet” sloganı vardı. Alandakiler kadını, erkeği, genci, yaşlısı hep birlikte söylenen marşlara eşlik ederken birlikte halay çekip horon teptiler. Alanda hemen hemen bütün kulüp taraftarlaranın flamaları ile yer alarak İmamoğlu’na destek vermesi de dikkat çekti.

Yurttaşlar güveniyor

Konuştuğumuz yurttaşlarda sevincin yanında 17 gün boyunca verilmeyen mazbata olayına kızgınlık da vardı. Mustafa Karadağlı isimli bir yurttaş “Ülkenin üzerine yeni bir yıldız doğdu. Umarım insanca yaşayacağımız herkesin eşitçe hakkını vereceği bir başkan olur. Biz onun sözlerinden bunları görüyoruz” derken, Salih Şeker de “Kimsenin hakkını kimseye geçirmemesi yeter. Tek isteğimiz artık ötekileştirilmemek” diyerek İmamoğlu’na güvendiklerini söylüyordu. İlköğretim öğrencisi Elif ise İmamoğlu’ndan çocuklar ile sokak hayvanlarına özel ilgi göstermesini istiyordu.

Mitingde ilkler yaşandı

SHP’nin ardından 25 yıl sonra İBB’yi CHP’nin almasıyla birlikte mitingde İBB zabıtaları da görev yaptı. Yurttaşlar görevli zabıtalara “Siz görevinizi yapın bakmayın kimin ne dediğine” diye telkinde bulunurken, Mehter Takımı’nın “İzmir Marşı” ve “Hoş gelişler ola” marşına alandakilerin hep bir ağızdan eşlik etmesi de mitingde dikkat çeken karelerden bazılarıydı.

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının kulaktan kulağa yayılmasıyla alanda bulunan engelli ve gaziler de “Sanki şehit sadece onların. Bu ülkenin evlatlarını ayrıştırmayın” diye tepki gösteriyordu. İmamoğlu da konuşmasına terör örgütlerini lanetleyerek başladı. Siyasetçilerin seçimlerden ders alması gerektiğini anlatan İmamoğlu, hukuk ve adalete de vurgu yaparak bunların kamu eliyle bükülmesine asla izin vermeyeceğini belirtti.