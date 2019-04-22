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CHP'den 81 ilde çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dün gerçekleştirilen saldırı sonrası CHP, 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapma kararı aldı. Açıklama saat 12:00'de İstanbul'da Şişhane Meydanı’nda, Ankara'da Güvenpark'ta İzmir'de ise Konak Meydanı'nda gerçekleşecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 08:25

[Haber görseli]CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta asker cenazesinde linç girişimine uğramasına karşı tepkiler büyüyor.

CHP örgütleri Çubuk’ta yaşanan saldırıya karşı pazartesi günü 12.00’da 81 ilde eş zamanlı olarak sokağa çıkılacağını açıkladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan alçakça saldırıyı protesto etmek ve lanetlemek için bugün, 22 Nisan Pazartesi, Saat 12.00’de, Konak Meydanı’nda buluşuyoruz. Şiddete ve bölünmeye izin vermeyeceğiz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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Kemal Kılıçdaroğlu

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