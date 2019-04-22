AKP’nin olağanüstü itirazı YSK’nin gündemine alındı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını gündemine alındı.

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından başlayan olağan itiraz süreci 17 gün sonra tamamlanabildi. Son olarak Maltepe’de yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai seçim sonuç belgesi olan İl Birleştirme Tutanağı’nın tanzim edilmesinin ardından yarışı önde bitirdiği tescil edilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak, İBB Başkanlığı görevine resmen başladı. Ancak bir de olağanüstü itiraz süreci var...

YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesine yönelik itirazı bugünkü gündemine aldı.

Başvurunun kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

NE KARAR VERİLEBİLİR?

YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AKP ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.