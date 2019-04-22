Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, doğacak küresel petrol talebini karşılama konusunda anlaştı.
Beyaz Saray açıkladı: Türkiye'nin İran 'a petrol muafiyeti bitiyor
ABD'nin İran ambargosunda aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye tanıdığı muafiyet 2 Mayıs'ta doluyor. ABD Başkanı Trump, İran'a petrol ithal eden ülkelere yönelik kararını yenilemeyecek. Amaç İran'ın petrol ihracını sıfıra indirmek.
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 15:25