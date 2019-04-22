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Beyaz Saray açıkladı: Türkiye'nin İran 'a petrol muafiyeti bitiyor

ABD'nin İran ambargosunda aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye tanıdığı muafiyet 2 Mayıs'ta doluyor. ABD Başkanı Trump, İran'a petrol ithal eden ülkelere yönelik kararını yenilemeyecek. Amaç İran'ın petrol ihracını sıfıra indirmek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 15:25

[Haber görseli]Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, doğacak küresel petrol talebini karşılama konusunda anlaştı.

Cumhuriyet İMECESİ

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