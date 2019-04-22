AKP YSK Temsilcisi Özel'den toplantıya ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını gündemine alındı. 5.5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, olağanüstü itiraz dilekçesi, ek dilekçe ve ikisinin birleştirildiği üçüncü dilekçenin kurul gündemine alındığını ve görüşme takviminin başladığını söyledi.

ÖZEL: 2 BUÇUK SAATLİK SUNUM YAPTIM

Bugün ilk defa AKP’nin dilekçelerinin aktarıldığını belirten Özel, “Tarafıma söz verilerek iki buçuk saate yakın bir sunumda bulundum. Sunumumun içeriği hem dilekçemizin özeti hem de dilekçemizde bulunmayan olaylar, iddialar, ayrıca dilekçe ekinde bulunan bütün belgeleri, bilgileri 20 klasör evrakın içindekileri tek tek kurul üyelerine göstererek, içi boş evraklar olmadığını, klasörler içinde ne derece sonucu etkileyici bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Kurul üyelerimizin soruları oldu, onları da cevapladık. Bu süreçle ilgili hukuki görüşler elimizde vardı, onları üyelerle paylaşma imkanımız oldu. Süreci bu şekilde kendi açımızdan bitirdikten sonra, diğer partilerin temsilcilerine de iddialarımıza karşı bir cevap hakkı verildi. Onlar konuşulduktan sonra, kurul üyeleri toptan değerlendirme, usul hakkında karar verme, ara kararlar hakkında nasıl işlem yapılacağı konusunda da yarın toplanmak üzere toplantıyı erteledik” diye konştu.

2014 ANKARA SEÇİMLERİ

Özel, “2014 yıında CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kurul üyelerine getirdiği 10 maddeyi de yanlarına koyarak oradaki iddialarla bizim bugünkü iddialarımızın mukayesesini yapma imkanımız oldu. Oradaki iddialarla bizimki hiçbir zaman örtüşmüyor. Bunu 2014 Ankara seçimleriyle de mukayese etmemek gerekiyor. Oradaki iptal talepleriyle bizim taleplerimiz tamamen farklı. Burada biz sayı, isim, rakam veriyoruz. 'Hangi sandıkta oy kullandı' diyoruz, 'kısıtlı, tutuklu, ölü seçmen' diyoruz. Memur olmayan sandık başkanlarının sandık numaralarına kadar isimlerini soyadlarını tam bir liste halinde bütün YSK’ya kadar bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı iptal anlamında vermiş durumdayız. Bizim belgelerimiz, delillerimiz sağlam. Bunu kurul üyelerine anlatma imkanımız oldu. İlerleyen süreçte de her iddiamızı kurul üyelerimiz tartıştığı zaman bunları konuşma imkanımız olacak” dedi.

‘KURUL ÜYELERİ ARA KARAR ALABİLİRLER’

Özel, bundan sonraki sürecin nasıl olacağı yönündeki soru üzerine, “Kurul üyelerimiz bir ara karar alabilirler, ara kararla bizim talep ettiğimiz bilgileri, belgeleri ilçe seçim kurullarında, gerekirse savcılıkta, gerekirse memur olup olmadıkları konusunda Devlet Personel Başkanlığı’ndan istenilebilecek her yerden, çünkü biz delillerimizi gösterdik, göstermiş olduğumuz delillerin adreslerinden istenmesi noktasında ara kararları sırasıyla vermesi gerekecek, öyle bir süreci yaşayacağız” dedi.

KHK'Lİ SEÇMENLER

KHK ile kamu hizmetinden ihraç edilenlerin seçmen sayılmaması konusunda başvuruyla ilgili bir soru üzerine Recep Özel, “Hukuki görüşlerimizi ileri sürdük. 289 sayılı kanunun 8’inci maddesi açık. ‘Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar seçmen olamaz’ diyor. Bunların da kamu hizmetlerinden yasaklı olduğu Danıştay’ın kararıyla da sabit olduğuna göre bir kanun metni var, bir Danıştay hükmü var. İkisini örtüştürmeleri gerekir, bu konuda takdir YSK üyelerimizin” ifadelerini kullandı.

KHK'LİLERLE İLGİLİ KARAR TÜRKİYE'NİN GENELİNE YANSIYACAK MI?

KHK’lılar hakkında verilecek kararın Türkiye geneline yansıyıp yansımayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Geçen hafta Keskin ile ilgili karar verildi, 4 yerde seçimin yenilenmesi kararları çıktı. Burada niye kısıtlı seçmenlerle ilgili bir husus ortadaydı, bu kısıtlı seçmenler Keskin’de belki o mahallenin muhtarına, il genel meclisine ve belediye meclisine oy kullandılar. Muhtarlık ve diğer seçim türlerine ilişkin itiraz süreçleri bittiği için buradaki Keskin’deki belediye başkanlığı iptali, muhtarlık seçimi iptalini getirdi mi? Belki kısıtlı seçmenler orada mahalle muhtarlığı için oy kullandılar. Bunların bir seçim türü kesinleştikten sonra seçim hukuku şekli bir hukuk. Artık o seçim türüne geri dönerek, ‘Vay burada da bu var’ denmez. Kesinleşmiş olan seçim türleriyle ilgili farklı bir durum ortaya çıkmaz” diye konuştu.

Özel, öncelikle AKP'nin ve MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi itirazlarının görüşüleceğini, bunun ardından iki bağımsız adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iptal müracaatlarını ele alacağını açıkladı.