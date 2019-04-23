CHP'li Özkoç: Kınıyor ve sağduyuya davet ediyoruz

Meclis'teki oturumda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinerek "Bunun adı linçtir. Kınıyoruz." dedi. Özkoç, "Şehidimiz, bir parti için değil vatanımız için canını ortaya koymuş evladımızdır. Hepimizin evladıdır. Bir şehidin acısında ortak olamayacaksak millet olarak hiçbir acıda yan yana gelemeyiz." şeklinde konuştu.

Özkoç, sözlerinin devamında "Bu linç girişimini şehit aileleriyle, toplumsal tepkiyle ilişkilendirmeye çalışanları kınıyor, vicdana ve sağduyuya davet ediyoruz" dedi.