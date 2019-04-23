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CHP'li Özkoç: Kınıyor ve sağduyuya davet ediyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de özel oturum gerçekleştiriliyor. Oturumda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinerek "Bu linç girişimini şehit aileleriyle, toplumsal tepkiyle ilişkilendirmeye çalışanları kınıyor, vicdana ve sağduyuya davet ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 14:18

[Haber görseli]Meclis'teki oturumda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinerek "Bunun adı linçtir. Kınıyoruz." dedi. Özkoç, "Şehidimiz, bir parti için değil vatanımız için canını ortaya koymuş evladımızdır. Hepimizin evladıdır. Bir şehidin acısında ortak olamayacaksak millet olarak hiçbir acıda yan yana gelemeyiz." şeklinde konuştu.

Özkoç, sözlerinin devamında "Bu linç girişimini şehit aileleriyle, toplumsal tepkiyle ilişkilendirmeye çalışanları kınıyor, vicdana ve sağduyuya davet ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu

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