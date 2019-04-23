AKP'li Bostancı: Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye ittifakı' dediği dönemde bu olayın yaşanması dikkate değerdir

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın sözleri şu şekilde:

"Çubuk'ta şehidimizin cenaze töreninde gerçekleştirilen müessif olay asla kabul edilemez. Sayın Genel Başkan'a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye ittifakı ve kızgın demiri soğutmak' sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir. Türkiye'nin her tür gerilimi akıl ve sorumluluk çizgisinde aşmaya ihtiyacı vardır. Toplumsal kutuplaşma yerine kucaklaşmanın yolu kurumları ortak değer çizgisinde tutmaktan geçer." dedi."

"BİZİM BİLDİĞİMİZ CUMHUR İTTİFAKIDIR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:



Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı, coğrafya tabanlı siyasi bir ittifak olmaz, olamaz. 82 milyon Türk vatandaşının inancı birdir, irfanı birdir, acısı birdir, ahlakı birdir, anısı birdir, adı birdir. Bizim ittifakımız cumhurladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ittifakıyla neyi kastettiğini elbette bilemeyiz. Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı’dır. Öncelikli gündemimiz Cumhur İttifakı’na yönelik sabotajlara asla fırsat vermemektir.