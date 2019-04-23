YSK yarın MHP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.00'te MHP'nin İstanbul'da yaptığı olağanüstü itirazı görüşeceği belirtildi.

YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Binali Yıldırım, YSK’nin bugünkü toplantıda KHK'lilerle ilgili aldığı karara ilişkin, ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Meclis'te düzenlenen resepsiyonda YSK'nin kararı hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, "YSK çalışmalarını yapıyor sonuçlanmadan yorum yapmak doğru olmaz." dedi.

AKP'Lİ ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter’dan görüşme sonrasında verilen ara kararları açıkladı. Yavuz, şunları kaydetti:

“YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin oy kullanamazlar şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi. Buna göre 2 bin 732 kısıtlı, bin 229 ölü, 10 bin 290 hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olmak üzere toplamda 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı verdi. Ayrıca sandık başkanları ile memur üyelerin ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin konuların araştırılmasına karar verdi.”

BUGÜNKÜ TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarına ilişkin ikinci gün mesaisinde önemli kararlara imza attı. YSK, AKP’nin KHK ile görevlerinden ihraç edilen isimlerin seçimde oy kullanamayacağına dair itirazını reddetti. Yani YSK, KHK’lıların oy kullanabileceğine karar verdi. YSK, AK Parti’nin kısıtlı seçmen ile kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılması hususunu ise kabul etti. Bu yönde ara karar verildi. Bu karar ile usulsüz seçmen kaydı yapıldığı iddia edilen yaklaşık 41 bin 132 seçmenin durumu araştırılacak.