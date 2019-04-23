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Mansur Yavaş: Halk cenazenin arkasından gitseydi bunlar olmayacaktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili, “Halk cenazenin arkasından gelecekti. Halk cenazenin arkasından gitseydi bunlar olmayacaktı. Kemal bey cenazenin arkasından gidince, halk da onunla birlikte gitti” dedi.
(İHA)
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 20:41

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM’de 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili, “Halk cenazenin arkasından gelecekti. Halk cenazenin arkasından gitseydi, bunlar olmayacaktı. Kemal bey cenazenin arkasından gidince, halk da onunla birlikte gitti. Protestolar devam ediyordu” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu

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