Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM’de 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili, “Halk cenazenin arkasından gelecekti. Halk cenazenin arkasından gitseydi, bunlar olmayacaktı. Kemal bey cenazenin arkasından gidince, halk da onunla birlikte gitti. Protestolar devam ediyordu” dedi.
Mansur Yavaş: Halk cenazenin arkasından gitseydi bunlar olmayacaktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili, “Halk cenazenin arkasından gelecekti. Halk cenazenin arkasından gitseydi bunlar olmayacaktı. Kemal bey cenazenin arkasından gidince, halk da onunla birlikte gitti” dedi.
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 20:41