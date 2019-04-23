MHP ‘geçmiş olsun’ diyemedi

TBMM Genel Kurulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda, MHP dışındaki tüm siyasi partiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan linç girişimini kınarken, MHP sözcüsünün konuya hiç girmemesi dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl ilk kez 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerle resmen kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında “yetkileri kısıtlanan” TBMM’de kutlandı. Meclis’teki törenler TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Anıtkabir ziyaretinin ardından Meclis’e gelerek tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tören sırasında AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Tebrik töreninin ardından TBMM Genel Kurulu, özel gündemle toplandı. Salona ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelirken, Bahçeli’yi HDP eşgenel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli izledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım aynı anda salona girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da töreni izlemek için Meclis’e geldi. AKP grup başkanvekilleri Bülent Turan ile Özlem Zengin, İYİ Parti grup başkanvekilleri Yavuz Ağıralioğlu ve Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek “geçmiş olsun” dedi. MHP Grubu’ndan kimsenin Kılıçdaroğlu’na “geçmiş olsun” dememesi dikkat çekti.

Locada yerini alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı AKP ve MHP grupları ayakta karşıladı. İstiklal Marşı’nın okunması sırasında HDP grubunun eşlik etmemesi dikkat çekti.

Özel oturumu açan TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu ve CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e yönelik saldırıyı kınarken, “Şiddet yoluyla siyasi netice elde etmeye çalışmak, şiddeti meşrulaştırmak veya desteklemek kabul edilemeyecek bir tavırdır ve bu, Türkiye’ye yakışmamaktadır” dedi.

Şentop’un konuşmasını AKP, CHP, HDP ve İYİ Parti sıraları alkışlarken, MHP ise ‘sessiz’ kaldı. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde saldırı olayının yaşandığına dikkat çekti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’na saldırının planlı linç olduğunu belirterek “Madımak denemesi” nitelemesinde bulundu.

‘Ziyarete gitmeden soruyorum’

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kürsüye gelirken TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldı. Erdoğan, çıkışta gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, “Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı’nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Şehitlerimin ruhunu ben muazzep edemem” dedi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp aramayacağı sorusu üzerine “Yorumumu yaptım, daha niye arayayım?” ifadesini kullandı. Kendisinin “Türkiye İttifakı” açıklamasından sonra saldırının gerçekleştiğinin anımsatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

“Burada artık bir gaz sıkışması var. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim’ derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit.”