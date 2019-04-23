'Gönlünde Hacıbektaş sevgisi olan herkese kapımız açık’

CHP’den Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilen Arif Yoldaş Altıok, yüzde 34.32 oy oranı alarak ilçede çalışmalara başladı. Hacı Bektaşi Veli felsefesinin yaşatıldığı ve tüm dünyaya yayıldığı merkezin yerel yöneticisi olarak seçilmekten gurur duyduğunu belirten Altıok, ortak akıl vurgusu yaparak, “Gönlünde Hacıbektaş ve Hacı Bektaşi Veli sevgisi taşıyan tüm kesimlerle birlikte olmaya ve nasıl hizmet edeceğimizi konuşmaya, görüşmeye her zaman hazırız. Aradığımız tek şey iyi niyet. Herkese kapımız sonuna kadar açık” dedi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, ilçenin geleceğine ve yapacakları projelere ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. İlk belediye meclis toplantısında Hacı Bektaşi Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ni yeniden 16 Ağustos tarihine alındığını belirterek, “53 yıldır 16-17-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Hacı Bektaşi Veli Anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri iki yıl önce belediye meclisi kararı doğrultusunda ekim ayına alınmıştı. Kamuoyundan oldukça tepki alan bu uygulamayı ilk belediye meclis toplantısıyla geleneksel tarihine aldık” dedi. Hacı Bektaşi Veli anma törenlerinin tanıtımına önem vereceklerini vurgulayan Altıok, “Gönlünde Hacıbektaş ve Hacı Bektaşi Veli sevgisi taşıyan tüm kesimlerle birlikte olmaya ve nasıl hizmet edeceğimizi konuşmaya, görüşmeye her zaman hazırız. Aradığımız tek şey iyi niyet. Herkese kapımız sonuna kadar açık. Bu sene 30’uncu uluslararası, 56’ncı ulusal anma törenini gerçekleştireceğiz. Bunun için ivedilikle bir komite kuracağız. Hacıbektaş’a gönül vermiş Alevi kurumları ile oluşturulacağımız komiteyle içeriği dolu dolu olan bir etkinlik düzenleyeceğiz. Tiyatrolar, sinemalar, Hacı Bektaşi Veli’nin anlatıldığı konferanslar ve paneller yapacağız” diye konuştu.

‘Kardeş belediyecilik’

İlçenin fiziki anlamda hasar gördüğüne dikkat çeken Arif Yoldaş Altıok, “Hacıbektaş’ta 3 yıl süren altyapı çalışması yapıldı. Tüm ilçenin kanalizasyon ve su kanalları yenilendi. Bu nedenle de Hacıbektaş’ın fiziki yapısı ciddi anlamda deforme oldu. Yol ve kaldırımlarımız çok kötü durumda. 55-60 kilometre uzunluğunda bir yola ihtiyacımız var. Bunlar da Hacıbektaş Belediyesi’nin bütçesiyle yapılacak şeyler değil. Tahmini olarak bize 20 milyon TL gibi bir bütçe gerekli. Bu konuyla ilgili kardeş belediyecilik anlayışı güden belediyelerle ve devlet yardımıyla acil bir eylem planı başlatacağız” ifadelerini kullandı. Hacı Bektaşi Veli’nin türbesinin bulunduğu alanda bir kent meydanı yapılacağını belirten Altıok, “Sokakta yaşayan hayvan dostlarımız için de bir barınak yapacağız. Belediyemiz, kaymakamlık ve üniversitemiz ile birlikte yapacağımız hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezimizi koordineli bir şekilde geliştireceğiz” dedi.

Hacı Bektaşi Veli ile Mevlana Celaleddin Rumi felsefeleri arasında bir köprü oluşturacaklarını söyleyen Altıok, “Bölünmelerin topluma bir faydası olmadığını önce buradan başlayarak göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.