Bahçeli'den uluyan vekil açıklaması

Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı.

Burada gazetecilerle sohbet eden Bahçeli, YSK'nin bugün İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı kararları olumlu bulup bulmadığının sorulması üzerine, herhangi bir yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Bahçeli, "YSK çalışıyor. Bizim olumlu, olumsuz diye bir sorgulama yapmamız bu çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olmak lazım. Çalışmaları bitsin sonra bir değerlendirme yaparız." ifadesini kullandı.

Bir başka soru üzerine, TBMM Genel Kurulunun bugünkü özel oturumunda, CHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı sözcüleri dışında onar dakikalık söz alan konuşmacıların bütününü hem ayrı ayrı hem de birleştirerek değerlendirmekte yarar olduğunu dile getiren Bahçeli, burada ortak noktaların çok açık bir şekilde kendini gösterdiğini söyledi.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun da yaptığı açıklamaların olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğiniz vakit Türkiye'de birileri bir şeyler düşünüyor ama ne düşünüyor, tam cevap vermiyor fakat bir işaret veriyor. Dikkat etmek lazım." diye konuştu.

Bir soru üzerine Bahçeli, Genel Kuruldaki konuşmacılardan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaları kastettiğini söyledi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun olayı kendisi açısından da incelemesinde yarar var. Meclis'te birçok konuşmacı üzüntülerini ifade ettiler ama MHP'nin Meclisteki konuşmacısı hiçbir üzüntü belirtmedi. Gidip 'geçmiş olsun' diye yerine kadar ziyaret etmedi. Bunun ne anlama geldiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünmesi lazım." dedi.

Bir gazetecinin, "Siz neden geçmiş olsun demediniz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çünkü kendisini o meydanda koruyan, etrafındaki hiçbir CHP'linin olmadığı, hiçbir milletvekilinin bulunmadığı yerde yanında bulunan kişi (MHP Genel Başkan Yardımcısı) Mevlüt Karakaya'dır. En azından ona bir teşekkür etmesi lazım. Evdeki sandalyenin birisinde kendisi oturuyordu, birisinde de Mevlüt Karakaya oturuyordu. Nerede büyükşehir belediye başkanı? Nerede oradaki diğer grup temsilcileri? Tek bir Murat Emir (CHP Ankara Milletvekili) isminde bir kişi var. Bana göre en sadık adam o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayan tek kişi o. Bunları düşünmesi lazım. Sağa sola çatmamaları için bunları düşünmeleri lazım. Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Şimdi memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de geçmiş olsun demesinin ne anlamı var?"

Gazetecilerin, "Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından söz ettiniz ve Cumhur İttifakı dışında kalan partilerin temsilcilerinin sözlerini de dile getirdiğiniz. Sizce Cumhur İttifakı'nı bozmaya, zedelemeye dönük bir hamle olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "Hayır efendim. Türkiye üzerinde yeni şekillenmeler açısından bir odaklaşma var. Söz birliği var. Veyahut genel tabiriyle bir ağız birliği var. Orada seçilmiş cümlelere bakarsanız bazı kavramları yerli yerine oturtabilirsiniz. Mesela 'linç girişimi.' İlk kullanan kimdir biliyor musunuz? Televizyonda programlarda gece gündüz çıkan bir beyefendi. Ondan sonra herkes 'linç girişiminden' bahsediyor. Partiler, gazeteciler bahsediyor, bugünkü konuşmacıların sözleri arasında 'linç girişimi' var. Neyin linç girişimiymiş oradakiler? Bunları iyi düşünmek lazımdır diye söylüyorum." karşılığını verdi.

"Siz de olsanız Bozkurt gibi ulursunuz"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sosyal medyada yer alan bazı görüntülerinin anımsatılması üzerine Bahçeli, "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız Bozkurt gibi ulursunuz." dedi.

Ahmet Davutoğlu ile ilgili sözleri anımsatılıp "Türkiye'yi önümüzdeki günlerde nasıl bir gündem bekliyor?" sorusu üzerine Bahçeli, bugün 99. yılında 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını, geleneksel olarak bu gibi özel gündemle toplanmış olan Meclis'te, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin gruplarına söz verildiğini hatırlattı.

Bu defa grubu olmayan ama Meclis'te temsil edilen siyasi partilere de üçer dakika söz verildiğini aktaran Bahçeli, "Benim söylemek istediğim şey şudur: Bunu biz yorumlamak yerine çok kişinin değerlendirmesinde yarar vardır. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin sözcüleri dışında hangi partinin sözcüsü ne söylemiş, bu söylediklerinin arasında bir ağız birliği, söz birliği ne var, bir de Ahmet Davutoğlu'nun bir gün evvel yapmış olduğu açıklamayla ne kadar örtüşüyor? Bütün bunları dikkate aldığınız vakit, Türkiye'de gelecekle ilgili yeni bir şekillenme arzusu taşıyan bir anlayışın yavaş yavaş gündem bulmaya çalıştığı bir ortamda olduğumuzu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Parti kurma çalışmaları da var." sözleri üzerine, "Bu metinleri yan yana getirirseniz buradan çok şey çıkar. Mesela daha evvelden de kendisinin ifadesiyle 'AKP'nin ikinci genel başkanı, aynı zamanda seçilmiş son başbakan' diye sözleri var. Böyle bir zamanda, yani 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki değerlendirmeleri, CHP ile uzun süren, 32 günü bulan karşılıklı görüşmelerini bütünüyle değerlendirdiğiniz vakit bana göre ülke için çok hayırlı gelişmelerin olduğu kanaatindeyim. Yani her siyasi partideki kamburlar, keneler, yavaş yavaş ayıklanacak, öyle söylüyorum." diye konuştu.

"Gizemli konuştunuz." sözlerine "Çok açık konuşursak herkes anlar." karşılığını veren Bahçeli, "MHP'den de ayrılanlar için 'keneler ayıklanacak' ifadesini kullanmıştınız daha önce. AKP'den ayrılık olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Partilerden ayrılmayı hemen söylemiyorum. O bir sürecin sonrası olur mu, olmaz mı o ayrı bir konu. Ama şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı bir cephe oluşturup, parlamenter sisteme tekrar dönmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki eleştirileri yoğunlaştırıyorlar. Benim söylemek istediğim şey o."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Partili Cumhurbaşkanına yönelik eleştiriler var?" sözlerine, "Partili Cumhurbaşkanı düzenlemesinde benim imzam var. Birileri böyle söyledi diye kanaat mi değiştirelim?" karşılığını verdi.

"Türkiye ittifakı sözüyle ilgili ne kastediliyor? diye sormuştunuz. Bu süre içinde bir açıklama, neyin kastedildiğine ilişkin bir mesaj geldi mi?" sorusunu da Bahçeli, "Bize ulaşan, ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bir beyan olmadı." diye cevapladı.

Bahçeli, resepsiyonda Binali Yıldırım ile bazı bakanlarla sohbet etti. Resepsiyonda görevli Meclis personeliyle fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kendi cep telefonundan Bahçeli'ye, güneş gözlüğüyle çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi.