Soylu, 'Osman Amca' sorusuna yanıt vermedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yumruk atan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Osman Sarıgün hakkında sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.

Soylu, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 'kahraman' ilan edilen videoları çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Biraz önce cinsel istismar vakasında olduğu gibi, maalesef sizin sorduğunuz vakada da ciddi bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Aklımıza ve hayalimize gelemeyecek bir çok bilgi kirliliği ile karşılaşıyoruz. Bu konuda açıklama yaptık. Hala bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız." dedi.

Soylu, "İhraç edildi mi? sorusuna ise cevap vermedi.



ÖMER ÇELİK: SARIGÜN KESİN İHRAÇ TALEBİYLE İL DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." ifadelerini kullanmıştı.