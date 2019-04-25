İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin gündemine dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde öğrenci aylık Akbil’ini 50 TL’ye indirme vaadi geldi. AKP’li Meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, mayıs ayında aylık öğrenci Akbil ücretini 40 TL yapma önerisi sunacaklarını belirterek “Hadi yapın da görelim. Biz 40 TL’ye İstanbul Kart vermesini bilmiyor muyuz?” dedi.

İBB Meclisi’nin önceki günkü oturumunda CHP tarafından verilen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması teklifleri oy çokluğuyla reddedilmişti. İBB Meclisi dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında 3. oturumunu gerçekleştirdi. AKP Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, mayıs toplantılarında 3 teklif getireceklerini açıkladı. Göksu, “İBB’de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı kurulmasını talep edeceğiz. İkincisi, var olan 23 ihtisas komisyonumuzdan sosyal hizmetler komisyonunun adını Bağımlılıkla Mücadele Rehabillitasyon ve Sosyal Hizmetler olarak değiştirilmesini önümüzdeki ay gündeme getirip karara bağlayacağız. Üçüncüsü İBB bünyesinde Bağımlılık Mücadele ve Rehabilitasyon Araştırma Komisyonu’nu kurulmasını gündeme getirip karara bağlayacağız’ dedi.

CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı ise “İktidar değişikliği nelere kadirmiş. 15 yıldan beri burada olmayan komisyonlar sosyal medya desteği ve bizim mücadelemizle 24 saatte çok farklı noktalara geliyormuş. AKP’nin bu konudaki önerilerine tam destek vereceğiz. AKP bizi izlemeye devam etsin” dedi. İmamoğlu ise “Aynı anlayışı Cinsiyet Ayrımcılığı Eşitliği konusunda da düşünmenizi ve gerekirse gruplar olarak bunu tartışmanızı isterim” dedi.

Konuşmaların ardından İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış 2018 İETT İşletmeleri Faaliyet Raporu sunumunu yaptı. AKP adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, “Öğrencilere uygulanan 85 liralık aylık Akbil ücretini 50 lira yapacağınızı ifade etmiştiniz. Siz iktisat ve hesap bilmediğiniz için seçim döneminde böyle kampanyaları anlatıyorsunuz, İstanbul halkına verdiğiniz bu sözü tutacaksınız biz de takipçisi olacağız. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim. Biz iktidarız ve neden yapmadık. Bütün bu yapılanların bir bedeli vardır. Biz İstanbul halkına 40 TL’ye İstanbul Kart vermesini bilmiyor muyuz?” diye konuştu. İmamoğlu ise “Ben hesabı kitabı iyi bilirim. İndirimi 50 lira yerine 40 lira önermenizi nüktedan bulduk. Yeter ki gençler, kadınlar faydalansın. Orta yolu buluruz” yanıtını verdi. İETT faaliyet raporu 283 oyla kabul edildi.

Meclis başkanlığını Göksel Gümüşdağ’a bırakan İmamoğlu İBB 2018 yılı faaliyet raporunu sundu. İmamoğlu, “2018 yılında görev yapan Belediye Başkanı’nın gelip burada ne yaptıklarını Meclis’te anlatmasını isterim” dedi. Faaliyet raporu 270 oyla kabul edildi.

İmamoğlu’na Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalama yetkisi verilmesi de onaylandı.