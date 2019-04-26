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İstanbul itirazına ilişkin ilk sonuçları CHP'li Karabat duyurdu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin İstanbul'daki seçimlere ilişkin yaptığı itirazlarda iki ilçedeki kısıtlı oy iddiasının asılsız olduğunu belirtti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 13:39

[Haber görseli]AKP'nin seçim sonrasında yaptığı itirazlara ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat "AKP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin temelsiz itirazları bir bir çöküyor" diyerek Sarıyer'de 200 kısıtlı oy iddiası, sonuç: 0, Çatalca'da 152 kısıtlı oy iddiası, sonuç: 0, Neticede AKP'nin elinde koca bir sıfır (0) var! " şeklinde paylaşım yaptı.

Cumhuriyet İMECESİ

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