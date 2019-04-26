İstanbul itirazına ilişkin ilk sonuçları CHP'li Karabat duyurdu

AKP'nin seçim sonrasında yaptığı itirazlara ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat "AKP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin temelsiz itirazları bir bir çöküyor" diyerek Sarıyer'de 200 kısıtlı oy iddiası, sonuç: 0, Çatalca'da 152 kısıtlı oy iddiası, sonuç: 0, Neticede AKP'nin elinde koca bir sıfır (0) var! " şeklinde paylaşım yaptı.

📌 AKP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin temelsiz itirazları bir bir çöküyor:



✔ #Sarıyer'de 200 kısıtlı oy iddiası,

sonuç: 0



✔ #Çatalca'da 152 kısıtlı oy iddiası,

sonuç: 0



📍Neticede AKP'nin elinde koca bir sıfır (0) var!#BaşkanEkremİmamoğlu@ekrem_imamoglu@kilicdarogluk — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 25 Nisan 2019