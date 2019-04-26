İş Bankası'ndan AKP'nin YSK temsilcisine yanıt

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, paylaştığı listede İş Bankası sandık başkanı olmadığı halde İş Bankası çalışanlarının 'sandık başkanı ' ve üyesi olarak atanmasının seçim yolsuzluğu olduğunu öne sürdü. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada ise çalışanlarının seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtildi. Açıklamada "Yer alan listelerde İş Bankası dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeler yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir." ifadeleri de yer aldı.

Özel, İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin yaptığı açıklamada,"Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur" iddiasında bulundu. Özel ayrıca, niçin seçim takivimi içersinde açıklama yapmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Özel, şu şekilde paylaşım yaptı

Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur. pic.twitter.com/S6fEai1X42 — Recep Özel (@recepozel32) 25 Nisan 2019

Bize sandık kurulu başkan ve üyelerine niye seçim takvimi içerisinde itiraz etmediniz diyenlere aşağıdaki kararlar ithaf olunur. YSK’nın kararları gereğince sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi siyasi partileri ne oy verme günü öncesi ne sonrası verilmiyor!.... pic.twitter.com/AbK9NReBSu — Recep Özel (@recepozel32) 26 Nisan 2019

İŞ BANKASINDAN YANIT



İş Bankası resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla AKP’li Özel’in iddialarına yanıt verdi. Açıklama şu şekilde:

"Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada bankamız çalışanlarının kamu görevlisi olmamasına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve/veya üye olarak sandık kurullarında görev yaptığına ilişkin haberler yer almıştır. Seçimlerde görevlendirmeler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği ilçe Seçim Kurulları tarafından yapılmaktadır. İlçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını, kişi bazında re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahil bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır. İlçe Seçim Kurullarınca yapılan söz konusu görevlendirmeler 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine özgü olmayıp, uzun yıllardır yapılan tüm seçimlerde benzeri görevlendirmeler muhtelif ilçe Seçim Kurullarınca yapılmıştır. Ayrıca, İlçe Seçim Kurulları yalnızca bankamızdan değil birçok özel banka ve kuruluştan da aynı şekilde görevlendirmeler yapmaktadır. Nitekim, kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan listelerde bankamız dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeler yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir."