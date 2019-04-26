YSK: Sandık kurulları itirazı 2 Mart’ta bitti

İYİ Parti’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu, bu nedenle seçimin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddeden YSK, buna gerekçe “Seçim takvimine göre sandık kurullarının oluşumuna itirazların YSK tarafından 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması”nı gösterdi. CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, “Bunun anlamı, 2 Mart 2019 tarihinden sonra sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazlar reddedilecektir” dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Mustafakemalpaşa’da 1009, 1082, 1086, 1093 ve 1182 numaralı sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanlarının aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde görevli olduğu, bu sandıklarda seçim iptali söz konusu olduğu halde seçim sonuçlarının değişeceği gerekçekçesiyle YSK’ye başvurdu. Başvuruda, Demokrat Parti adayı Orhan Alper 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan seçilme yeterliliğinin bulunmadığı belirtilirken, ilçede seçimlerin iptali ile tekrar seçim yapılmasına karar verilmesi istendi.

Başvuruyu görüşen YSK, 20 Nisan’da tüm talepleri reddetti. Sandık kurullarına yönelik itirazın reddi gerekçesi “Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.

AKP, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı başvuruda, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiğini iddia etmişti. YSK, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin nasıl seçildiğinin araştırılmasını istemişti. YSK’nin Bursa özelinde verdiği kararı, İstanbul için de uygulayıp uygulamayacağı merak konusu oldu.