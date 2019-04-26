İYİ Partili İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye binasını satacak

31 Mart seçimlerinde İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş, AKP’den devraldığı belediyenin borç miktarını açıkladı. Demirtaş, belediyenin yaklaşık 264 milyon TL borcu olduğunu söyledi.



'BORÇ YİĞİDİN KAMÇISIDIR DERLER'



Sözcü'nün haberine göre “İlk işimiz mali yapıyı düzeltmeye çalışmak olacak” diyen başkan Necattin Demirtaş şöyle konuştu; “Bu yıla ait ödememiz gereken yüklü miktarda bir borç var. Bunların ödenmesi noktasında biraz sıkıntılarımız var. Toplamda 264 milyon TL civarında bir borç stoku var. ‘Borç yiğidin kamçısıdır' derler. Biz borçtan korkmuyoruz da bir ödeme zorluğunu içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Şu anda İller Bankası’ndan gelen paylar, devlet borçları kesintisinden sonra memur maaşlarının ödenmesine ancak yetiyor. 120 milyon lira civarında ‘kamu alacağı’ borcu var. Kamu borçları İller Bankası'ndan aldığımız paydan otomatik olarak kesiliyor. Geriye kalan kısım 3. şahıslara olan borçlar ve özel banka borçları olarak oldukça yüksek. Ortalama aylık 10 milyonun üzerinde bir ödemeyle karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Bunu çevirmemiz hayli zor”"



2 BELEDİYE HİZMET BİNASI SATILACAK



"Ödenecek borç miktarının fazla olması nedeniyle sıkıntılı günlerin kendilerini beklediğini ifade eden Başkan Demirtaş, “Yeni belediye binasına bayramdan sonra taşınacağız. Şu an kullandığımız 2 belediye hizmet binasını satmayı düşünüyoruz. Zaten elimizde bir kaynak yok. Bu da bizim yükümüzü hafifletecektir. Piyasaya olan borçları bu 2 binadan birini satsak bile biraz nefes alırız diye düşünüyorum. Henüz karar aşamasındayız. Meclisten geçecek mi bu süreç de önemli. Vatandaşlardan alabildiğimizi alacağız, gayrimenkullerden de satabileceğimizi satacağız. İkisini de yapamazsak, millete ‘durum bu' diyeceğiz” diye konuştu.



'BAZI PROJELER DURDURULACAK'



Belediye tarafından yaptırılan bazı projelerin zorunlu olarak durdurulacağını dile getiren Demirtaş, “Unkapanı Kültür Merkezi inşaatı İller Bankası'ndan kaynak kullanılmadan yapılmaya çalışılmış. Belediye kendi kaynaklarıyla yapmaya kalkışmış. Şu anda orayla ilgili 3-4 milyon TL bir borç var. Orayı muhtemelen durduracağız. Çünkü kaynaksız, kredisiz 15 milyon kullanma şansımız yok. Şu anda bizim buna harcayacak paramız yok. Durumumuz düzelirse belki ileride devam ederiz” ifadelerini kullandı.