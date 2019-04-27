Araziyi ucuza sattı: "İstanbul’a ihanettir"



CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Tevfik Göksu’nun meclisin açılışında söylediği “İyilikte motor, kötülükte fren olacağız” sözünü hatırlatarak, “Üzerinde bütün İstanbulluların hakkı olan belediye arazisinin piyasa değerinin çok altında satması İstanbul’a ihanettir. Tevfik Göksu’yu bu kararını tekrar gözden geçirip kötülüklere fren olmaya çağırıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP grubunun başkan vekili olan ve yeniden Esenler Belediye Başkanı seçilen Tevfik Göksu'nun yerel seçimden sadece bir ay önce dikkat çeken bir karara imza attığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimi öncesinde son kez Şubat ayında toplanan belediye meclisinde belediyeye ait 11 dönümlük arazinin SGK'ya devredilmesi ilişkin rapor görüşüldü. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunda, Oruç Reis Mahallesi'nde Esenler Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarda “Eğitim tesisi” alanı olarak belirlenmiş 11 dönümlük arazinin; Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri bedeli üzerinden satın alınarak belediyenin SGK'ya olan prim borçlarına sayılması talep edildi. SGK İl Müdürlüğü, söz konusu arazinin eğitim olan imar durumunun “ticaret” olarak değiştirilmesi, asgari inşaat hakkının 2,5 olması, tapusunun sorunsuz teslim edilmesi şartı ile taşınmaza 66 milyon 561 bin 780 liralık değer biçti. Bu rakam üzerinden satışa onay veriliyorsa 45 gün içinde SGK İl Müdürlüğü'ne yazı gönderilmesi istendi.

İMAR VERMEDİ FİYAT DÜŞTÜ

Ancak belediye, SGK'nın istediği imar planı değişikliği 45 günden çok daha uzun süreceği için arazinin mevcut imar durumu ile SGK tarafından satın alınıp prim borçlarına sayılmasını istedi. SGK İl Müdürlüğü de arazinin mevcut imar durumu olan “meslek lisesi-imam hatip lisesi” haliyle arazinin bedelini 41 milyon 601 bin 112 TL olarak belirledi. Belediye de bu rakamı kabul etti. Ve belediyenin prim borçlarına karşılık arazinin SGK'ya devredilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.



“BU KÖTÜLÜĞE FREN OLUN”

Karar tepki gösteren İBB CHP Grubu Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekili olarak yaptığı konuşmadaki, “Bu şehrin tarihine, kültürüne, insanına iyilikte motor, kötülükte ise fren olacağız” sözlerini hatırlattı. Ataman, önce 66 milyon lira değer biçilen belediye arazisinin imar durumu değiştirilmediği için değeri düşürülerek 41 milyon liraya SGK prim borçlarının silinmesi karşılığında devredilmesinin İstanbul'a yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurguladı. Belediye arazisinin başta Esenler halkı olmak üzere tüm İstanbullulara ait olduğunu söyleyen Ataman, “SGK'ya olan milyonlarca liraya ulaşan prim borcu, Esenler Belediyesi'nin ne kadar kötü yönetildiğini de gösteriyor. Bu kötü yönetim anlayışının sonucu biriken borcunu ödemek için üzerinde hepimizin hakkı olan belediye arazisinin piyasa değerinin çok altında satılması İstanbullulara ihanettir. Göksu, kendi arsası olsa değerinin altında satar mı? Kamunun malı olunca sat gitsin. Kamuya ayrılmış mahalledeki orta gelirli ailelerin çocukların gideceği okul alanını satıp kürsülerden çocuklar için neler yaptığınızı anlatıyorsunuz. Ayrıca SGK, CHP'li bir belediyenin borçlarına karşılık üzerine okul yapılacak bir araziyi satın alır mı, almıyor. SGK burada sanki başka işi yokmuş gibi arsa tacirliği yapacak. Burada imar planı kesinlikle değiştirilecek. Değiştirmeden karlı bir satış yapılamaz. Önümüzdeki süreçte okul alanı planda iptal edilerek ticaret alanı oluşturulacak. Tevfik Göksu'yu bu kararını tekrar gözden geçirip kötülüklere fren olmaya çağırıyoruz” dedi.