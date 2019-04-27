AKP'li isimden dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması: Resmileştireceğiz

AKP’den Pendik Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Binali Yıldırım’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak tanıdıklarını ve bunu resmileştireceklerini söyledi. Yıldırım, önceki gün AKP’li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti. Yıldırım’ın ziyaretinde Cin’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Kendileri için yerel seçimlerde İstanbul’da kazananın kazananın Binali Yıldırım olduğunu söyleyen Ahmet Cin, “Biz belediye başkan adayımızı belediye başkanı olarak görüyoruz. İnşallah bunu resmileştireceğiz” dedi. Cin’in yaptığı açıklamanın yer aldığı video sosyal medyada tepki topladı.