CHP belediyelerin faaliyetlerini izlemeye alacak, şikâyetlere müdahale edilecek

CHP bünyesinde oluşturulacak “Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi”nin herhangi bir belediyeyle ilgili olası bir şikâyet ya da olumsuzlukta devreye girmesi amaçlanıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde belediye başkanı ‘Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’ tarafından çağrılacak. Belediye başkanı hesap verecek” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, önceki gün, 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda büyükşehir belediyelerinin izleyeceği politikalara ilişkin yol haritası oluşturuldu. CHP bünyesinde hem büyükşehir hem de il ve ilçe belediyelerinin faaliyetlerinin takip edilmesi ve herhangi bir olumsuzluk durumunda devreye girmesi için bir yapı oluşturulması kararlaştırıldı. CHP Genel Merkezi bünyesinde kurulacak ‘Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’yle bütün belediyelerle eşgüdüm içerisinde çalışacak bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. ‘Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’nde, akademisyenler ve belediye başkanlığı yapmış deneyimli kişiler de yer alacak.



‘Başkan hesap verecek’



Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, olası bir olumsuzluğun belirlenmesi halinde ‘Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’nin ilgili belediye başkanını çağıracağını belirtti. Torun, “Belediye başkanı olumsuzluğa neden olan durumu niye yaptığını anlatacak. Belki kendisine hak vereceğiz. Belki vermeyeceğiz. Belediye başkanı hesap verecek” diye konuştu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da 31 Mart’tan sonra başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün belediyeleri yakından takip edecek. CHP’li Seyit Torun, bundan sonra izlenecek yol haritasını 5 başlıkta sıraladı. Torun, öncelikli olarak 6 aylık periyotlarla halk memnuniyetinin anketler aracılığıyla ölçüleceğini bildirdi. İkinci olarak gelen şikâyetlerin değerlendirileceğini kaydeden Torun, üçüncü olarak da her belediyeye ilişkin bütçe analizlerinin yapılacağını ifade etti. Dördündü adımda her belediye başkanının projelerinin değerlendirileceğini kaydeden Torun, beşinci olarak milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan bir kurulla çalışmalar hakkında sahanın nabzının tutulacağını ifade etti.