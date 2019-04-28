Fatih Portakal'dan çarpıcı Erdoğan yorumu

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasını değerlendirdi. Portaka, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



28 gündür duymuyorduk. Bu söylemler başladığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan olası yeni bir İstanbul seçimi için ısınma turlarına başladı. Bir de Türkiye İttifakı imiş. Hiç inandırıcı bulmamıştım zaten...

28 gündür duymuyorduk. Bu söylemler başladığına göre #CBErdoğan olası yeni bir #İstanbul seçimi için ısınma turlarına başladı. Bir de #Türkiyeittifakı imiş. Hiç inandırıcı bulmamıştım zaten... https://t.co/JybX7QdSWd — fatih portakal (@fatihportakal) 28 Nisan 2019